Свидетель: Кокорин-младший сказал Паку, что ему повезло
Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин дал показания в суде по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Ситуация начала успокаиваться. Дискуссия с их стороны продолжалась, Пак уже молчал. С их стороны финальной фразой было, по-моему, со стороны Кирилла Кокорина: китаец, уезжай, скажи спасибо, что тебе еще повезло. Эту фразу точно сказали не Александр и Павел. Точно не Протасовицкий. Либо Кирилл, либо свидетель.
Реклама
«Скажи спасибо, что тебе повезло» было сказано в контексте того, что, мол, скажи спасибо, что тебя не убили», — приводит слова Гайсина «Чемпионат.com».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.