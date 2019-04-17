Свидетель: Кокорин-младший сказал Паку, что ему повезло

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Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин дал показания в суде по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Ситуация начала успокаиваться. Дискуссия с их стороны продолжалась, Пак уже молчал. С их стороны финальной фразой было, по-моему, со стороны Кирилла Кокорина: китаец, уезжай, скажи спасибо, что тебе еще повезло. Эту фразу точно сказали не Александр и Павел. Точно не Протасовицкий. Либо Кирилл, либо свидетель.

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«Скажи спасибо, что тебе повезло» было сказано в контексте того, что, мол, скажи спасибо, что тебя не убили», — приводит слова Гайсина «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.