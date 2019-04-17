Пак рассказал о поставленном ему диагнозе после ударов Кокорина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/920/10968920/DNqREUwXkAA2_za-pic905-895x505-75846.jpg">

Глава департамента Минпромторга Денис Пак дал показания на заседании Пресненского суда города Москвы по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева явился, передает Sport24.

Чиновник рассказал о том, что произошло после его потасовки с футболистами 8 октября.

Реклама

«Я попросил сотрудников кафе вызвать полицию. Через некоторое время они прибыли и предложили проследовать в Пресненское ОВД, где я написал заявление о нападении. После этого я обратился за медицинской помощью в клинику, где мне поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение, а так же скол и повреждение передних зубов», — перечислил Пак.

С момента драки форвард сине-бело-голубых и полузащитник «горожан» находятся в СИЗО «Бутырка».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее в «Вечернем Урганте» разыграли сцену суда Кокорина и Мамаева.