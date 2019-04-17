Адвокат Кокорина отметила угрозу замены колена игрока на искусственное

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова высказалась о травме своего клиента на слушании Мосгорсуда по поводу апелляции на продление ареста футболиста, передает Sport24.

3 апреля Пресненский суд города Москвы продлил срок заключения под стражей до 25 сентября.

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«Обращаем ваше внимание на состояние здоровья Александра Кокорина. У него очень болит колено. Наши просьбы допустить к нему врачей были отклонены. Если так будет продолжаться, то действительно колено придется менять на искусственное, что означает инвалидность», — подчеркнула Стукалова.

После рассмотрение апелляции начнется заседание по самому делу форварда сине-бело-голубых.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятий.

Ранее прокурор обвинила Кокорина и Мамаева в сговоре перед нападением.