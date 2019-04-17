Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев не явились на слушание в Мосгорсуде по поводу апелляции на продление их ареста, сообщает «Советский спорт».

Фигуранты дела будут следить за происходящим в суде по видеосвязи.

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3 апреля форварду сине-бело-голубых и полузащитнику «горожан» продлили заключение под стражей до 25 сентября. Футболисты находятся в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года.

После рассмотрение жалобы на срок ареста начнется заседание в Пресненском суде по самому делу спортсменов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятий.

Ранее свидетель рассказал о действиях Кокорина и Мамаева после драки с водителем.