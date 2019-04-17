Кучеров и Малкин были вызваны в сборную России на ЧМ-2019

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Стало известно, кто из игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет тренироваться в составе сборной России перед чемпионатом мира 2019 года, сообщает РИА «Новости».

По информации пресс-службы национальной команды, в расположение отправятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров, выступающие в «Тампа-Бэй Лайтинг»), а также форвард Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз». вызваны в сборную России, сообщает пресс-служба команды.

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Эти хоккеисты были вызваны в сборную в связи с тем, что их команды выбыли из борьбы за Кубок Стэнли, покинув плей-офф НХЛ в первом раунде.

Мировое первенство будет проходить в Словакии с 10 по 26 мая.

Ранее «Коламбус» сумел забросить 15 шайб Василевскому в серии плей-офф.