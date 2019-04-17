Полузащитник «Аякса» хотел забить «Ювентусу» больше

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Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился впечатлениями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ювентусом, передает «Советский спорт».

Встреча, которая проходила в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу голландского клуба. Примечательно, что игра, прошедшая в Амстердаме, была закончена с результатом 1:1.

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Таким образом, «Аякс» впервые с 1997 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

«В первом тайме соперник был слегка лучше нас и заслужил гол. Но за исключением первых пяти минут второго тайма мы доминировали после перерыва и были достойны победы. На самом деле, мы должны были побеждать с более убедительным счетом», — сказал де Йонг в эфире Veronica TV.

Ранее сообщалось, что президент «Ювентуса» считает выход в полуфинал ЛЧ «Аякса» заслуженным.