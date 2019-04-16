Русский тафгай посоветовал Свечникову почаще ходить в спортзал

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Первый русский тафгай в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Андрей Назаров высказался относительно стычки капитана «Вашингтон» Александра Овечкина и форварда «Каролины» Андрея Свечникова, передает «Чемпионат.com».

Он поздравил Овечкина с нокаутирующим ударом.

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«Саша всегда был неуспучивым. Но вот нокаутирующий удар — это было внезапно, поздравляю. В «Динамо» он всегда со всеми сцеплялся. Парень вырос на улице, знает реалии жизни», — сказал тренер.

А сопернику Ови он посоветовал чаще посещать спортзал.

«Молодой человек должен ходить в спортзал и наращивать мышечную массу. Он не понял,к уда полез, и получил отпор. Жестко? Зато сразу доходчиво. Никто никого жалеть здесь не будет. Теперь ему надо пить больше свежевыжатого апельсинового сока, а после гн играть в компьютерные игры, а заняться телом. В хоккее драки реальны», — заключил Назаров.

Ранее Свечников пошутил после нокаута от Овечкина в матче НХЛ.