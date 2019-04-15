«Реал» не смог обыграть «Леганес» в матче чемпионата Испании
Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Леганесом» в матче 32-го тура чемпионата Испании, передает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Леганесе, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Хонатан Сильва. У гостей мяч забил Карим Бензема.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Реал» (61 очко) занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Леганес» (41) располагается на 11-й строчке.
Испания. Примера. 32-й тур
«Леганес» (Леганес) — «Реал» (Мадрид) — 1:1
Голы: 1:0 — Сильва, 45; 1:1 — Бензема, 51.