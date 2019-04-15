Бьорндален высказался о допинг-скандале с Логиновым

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Восьмикратный олимпийский чемпион, экс-биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поделился мнением о ситуации с россиянином Александром Логиновым, который отбыл дисквалификацию за употребление допинга, передает «Советский спорт».

«Логинова поймали на ЭПО, это очень сильный допинг. Тут много неясного, люди хотят знать, как ЭПО попал в организм. Хуже всего, что он не говорит об этом, не рассказывает, что произошло на самом деле. Я уверен, Логинову тяжело, но он должен начать говорить. Иначе это не прекратится.

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Я считаю, что Россия должна быть более открытой в вопросах допинга. Мне не нравится, когда человека ловят, а он молчит и никак не объясняет произошедшее. Это неправильно. Так быть не должно. Отсюда возникает столько вопросов. У нас тоже были случаи: Сундбю, Йохауг – противоастматический препарат и бальзам для губ. Но здесь важно разобрать конкретный случай и понять, что произошло на самом деле. И в этих случаях есть такая возможность. Но когда люди ничего не объясняют, то непонятно, как же им продолжать верить. В этом и заключается проблема.

Логинов молчит, ваша федерация молчит. Никто ничего не рассказывает. Тысяча вопросов, на которые нет ответа. Возможно, всё дело в ментальности, в культурных различиях. Но в любом случае я бы пожелал России быть более открытой в вопросах допинга», – цитирует норвежца портал COMMANDOS.

Стоит отметить, что Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира — 2018/19.

Ранее Логинов упрекнул Губерниева в обили слухов в репортажах.