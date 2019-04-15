Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о борьбе с «Манчестер Сити» за титул чемпиона Англии сезона — 2018/2019, передает «Советский спорт».

«Если «Сити» проигрывает и мы узнаем об этом за пять минут до матча, это никак не помогает. Команда теряет концентрацию. Мы лишь пытаемся набрать максимальное количество очков. Сколько их сейчас? 85? Осталось четыре игры. Давайте попробуем набрать 97. Если этого будет достаточно — прекрасно. Если нет — мы ничего не можем с этим сделать. И в таком случае мы не проиграли борьбу за чемпионство в том или ином матче.

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Очень умные люди скажут: «Если бы вы тогда победили «Лестер», то стали бы чемпионами». Это полная чушь. Такие вещи говорят идиоты», — цитирует Клоппа Livepool Echo.

Стоит отметить, что «Ливерпуль» с 85 очками вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Манчестера Сити» 83 балла и игра в запасе.

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