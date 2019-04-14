Болельщики на турнире UFC освистали бойца из Чечни за неприличный жест

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Чеченского бойца смешанного стиля (ММА) Зелима Имадаева во время турнира UFC 236 в Атланте освистали болельщики, сообщает «Советский спорт».

Зрители гулом отреагировали на его неприличный жест в адрес противника — американца Макса Гриффина.

Во время промежутка между первым и вторым раундами российский спортсмен показал сопернику средний палец. После поединка Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером Хабиба Нурмагомедова и Имадаева, рискнул помирить бойцов, но у него ничего не получилось.

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Для Имадаева этот бой был дебютным в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россяинин потерпел первое поражение в карьере, до этого на его счету было восемь успешных противостояний.

Ранее глава UFC подтвердил возвращение Хабиба в сентябре.