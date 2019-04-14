Болельщики на турнире UFC освистали бойца из Чечни за неприличный жест
Чеченского бойца смешанного стиля (ММА) Зелима Имадаева во время турнира UFC 236 в Атланте освистали болельщики, сообщает «Советский спорт».
Зрители гулом отреагировали на его неприличный жест в адрес противника — американца Макса Гриффина.
Во время промежутка между первым и вторым раундами российский спортсмен показал сопернику средний палец. После поединка Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером Хабиба Нурмагомедова и Имадаева, рискнул помирить бойцов, но у него ничего не получилось.
Для Имадаева этот бой был дебютным в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россяинин потерпел первое поражение в карьере, до этого на его счету было восемь успешных противостояний.
Ранее глава UFC подтвердил возвращение Хабиба в сентябре.
nice guy pic.twitter.com/m1XNPXFvgL— Jolassanda (@Jolassanda) 14 апреля 2019 г.