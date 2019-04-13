Российские фигуристы потеряли шансы на победу в командном Кубке мира

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Сборная России по фигурному катанию лишилась шансов занять первое место в общем зачете командного Кубка мира в японской Фукуоке, передает ТАСС.

В ходе произвольной программы у женщин американка Мэрайя Бэлл (135,17) показала промежуточный второй результат и гарантированно принесет своей команде не меньше семи очков. На данный момент лидирует представительница России Софья Самодурова (138,84).

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Сборная России отстает от команды США на 18 баллов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у женщин.

Ранее российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли второе место в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке.