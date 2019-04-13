Ян узнал об условии для участия в титульном бою UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян назвал условие, при котором сможет претендовать на титульный бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает Sports.ru.
На турнире UFC 238 8 июля спортсмен проведет поединок с Джимми Риверой.
«Бой утвержден, пройдет в Чикаго. Там же сразятся за пояс Генри Сехудо с Марлоном Мораесом, а также будут бороться Алджэмейн Стерлинг и Педрито Муньоз. Было сказано, что победитель самого зрелищного противостояния, возможно, получит шанс претендовать на титул», — сказал Ян.
Он добавил, что не считает своего соперника особенным.
«В нем нет ничего сверхъестественного. Да, парень крепкий, любящий именно бороться. План один — побеждать, неважно какой ценой», — заключил россиянин.
Ян занимает девятое место в рейтинге UFC в легчайшем весе, Ривера — седьмой.
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