Ян узнал об условии для участия в титульном бою UFC

<img src="//img.gazeta.ru/files3/261/11734261/5c6f23057a692ee2ed9db233b2ed12e0-pic905-895x505-37617.jpg">

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян назвал условие, при котором сможет претендовать на титульный бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает Sports.ru.

На турнире UFC 238 8 июля спортсмен проведет поединок с Джимми Риверой.

«Бой утвержден, пройдет в Чикаго. Там же сразятся за пояс Генри Сехудо с Марлоном Мораесом, а также будут бороться Алджэмейн Стерлинг и Педрито Муньоз. Было сказано, что победитель самого зрелищного противостояния, возможно, получит шанс претендовать на титул», — сказал Ян.

Реклама

Он добавил, что не считает своего соперника особенным.

«В нем нет ничего сверхъестественного. Да, парень крепкий, любящий именно бороться. План один — побеждать, неважно какой ценой», — заключил россиянин.

Ян занимает девятое место в рейтинге UFC в легчайшем весе, Ривера — седьмой.

Ранее UFC запретил украинцу выйти в октагон под «День Победы».