Игрок клуба «Маргэм» Ли Тейлора, который протаранил на собственном автомобиле толпу болельщиков команды «Корнелли» после поражения в матче, был приговорен к десяти годам тюрьмы, сообщает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си Спорт», суде назвал машину футболиста «оружием». Он был признан виновным в опасном вождении и 11 эпизодах попытки нанесения тяжкого вреда здоровью. Из-за того, что у спортсмена уже имелись судимости, его посчитали опасным для общества.

Реклама

Инцидент произошел год назад. СМи утверждали, что фанаты «Корнелли» начали смеяться над игрок уэльской команды после разгрома со счетом 0:5. Тейлор не выдержал критики и въехал в компанию подростков. 11 пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее судья возмутился употребляемыми Кокориным выражениями в суде.