Уткин сравнил Гулиева с Мамаевым и Кокориным

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Журналист Василий Уткин жестко отреагировал на нападение полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева на прохожего, передает «Советский спорт».

«Я не буду морализировать и, в частности, усмехаться насчет типа «мирного ислама» — последнее просто низко, а что гулиевское поведение недопустимо, совершенно понятно и ребенку. Меня удивляет какая-то запредельная глупость, которую демонстрируют влипающие в громкие скандалы футболисты. Один по телефону, чуть ли не на автоответчик, наговаривает своей опостылевшей бывшей страшные угрозы. Сейчас они, злорадно записанные бывшей, все в Сети. И в суде.

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Двое других живут в настолько воображаемом мире, что не понимают, какая публика завтракает в ближайшей к Кремлю «Кофемании». А также о том, что женатый мужчина заходит в «Эгоист» только в одном случае — если там отмечает предсвадебный мальчишник и последние свободные деньки молодой и холостой друг. Ну и этот замечательный молодой талыш, Аяз Гулиев, просто не задумывается вместе с ними о том, в каком мире мы живем. Что все, происходящее на улицах большого города, происходит под прицелом видеокамер. Что любой лайк, дизлайк или камент публичного человека — потенциальная новость. Что все становится известным спустя часы после события в лучшем для фигуранта случае, а в худшем можно угодить и в чей-то прямой эфир в любом инстаграме», — написал Уткин в телеграме.

Стоит отметить, что 11 апреля спортсмен пытался на своем «Мерседесе» проехать на красный свет светофора и задел на пешеходном переходе мужчину, коим оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанес ему удар. Завязалась драка, в результате которой у пострадавшего был сломан нос.

Впоследствии Аяз извинился и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение.

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