Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор, тебя ударил 50-летний раковый больной
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова дал ответ на слова экс-чемпиона организации ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».
11 апреля Макгрегор в твиттере написал, что доволен боем с Нурмагомедовым, ведь именно за ним остался последний удар.
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«Мистер Макгрегор, пожалуйста, хватит болтать! Тащи свою задницу в зал. Последний удар нанес Эсед, 50-летний мужчина, борющийся с раком. Он провёл комбо из пяти ударов! Сиди уже тихо, твоё сердце мягче, чем маршмэллоу», — заявил Абдель-Азиз.
Стоит отметить, что Эсед Эмиргаев является тренером Хабиба по самбо.
Ранее сообщалось, что украинец Ломаченко готов провести бой с Макгрегором.