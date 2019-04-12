Девушка обвинила экс-чемпиона UFC в многолетнем насилии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/879/12286879/Depositphotos_140550340_l-2015-pic905-895x505-65783.jpg">

Бывшему чемпиону Абсолютного чемпионата (UFC) американскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Би Джей Пенну запрещено приближаться к матери его детей Шилен Уайве, передает «Советский спорт».

По информации MMA Junkie, девушка Пенна обвинила спортсмена в постоянных случаях вербального, физического и сексуального насилия.

Реклама

Уайва получила временный запретительный приказ в октябре 2018 года, а в феврале суд продлил его до 2021 года.

По ее словам, для Пенна было характерно агрессивное отношение к возлюбленной. Это продолжалось на протяжении 10 лет их связи.

Позже ситуация усугубилась, боец стал на глазах детей обещать убить девушку и совершал над ней насильственные действия сексуального характера.

12 мая 40-летний Пенн встретится в бою с американцем Клеем Гвидой.

Ранее появилось видео конфликта Конора Макгрегора с фанатом с камер наблюдения.