Девушка обвинила экс-чемпиона UFC в многолетнем насилии
Бывшему чемпиону Абсолютного чемпионата (UFC) американскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Би Джей Пенну запрещено приближаться к матери его детей Шилен Уайве, передает «Советский спорт».
По информации MMA Junkie, девушка Пенна обвинила спортсмена в постоянных случаях вербального, физического и сексуального насилия.
Уайва получила временный запретительный приказ в октябре 2018 года, а в феврале суд продлил его до 2021 года.
По ее словам, для Пенна было характерно агрессивное отношение к возлюбленной. Это продолжалось на протяжении 10 лет их связи.
Позже ситуация усугубилась, боец стал на глазах детей обещать убить девушку и совершал над ней насильственные действия сексуального характера.
12 мая 40-летний Пенн встретится в бою с американцем Клеем Гвидой.
Ранее появилось видео конфликта Конора Макгрегора с фанатом с камер наблюдения.