Эмери рассказал о грандиозном плане на игру с «Наполи»
Наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери высказался относительно результатов первой встречи четвертьфинала Лиги Европы с «Наполи», передает «Советский спорт».
Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Мы разработали грандиозный план, по которому игрокам следовало позволить противнику владеть мячом. «Наполи» в итоге создал один момент в первом тайме и еще два во втором. Мы могли бы забить в ворота еще один мяч В гостях тактику придется менять. Но главное, чтоб футболисты не теряли концентрацию и ясность ума», — цитирует Эмери пресс-служба Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ответный матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» 18 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.