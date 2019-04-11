Адвокат Кокорина обвинила Соловчука во лжи

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Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что Виталий Соловчук говорит неправду. давая показания, передает Sport24.

Соловчук был допрошен на заседании Пресненского суда 11 апреля. Адвокат заявила, что в показаниях потерпевшего много неправды.

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«Очевидно, что Соловчук говорит неправду. Какую он при этом преследует цель и почему он так говорит, нам неизвестно. Ведь можно было давать абсолютно объективные показания. Тем более, что другие извиняются за этот факт. Они признают побои. Но Александр не может признать эти побои, настаивая на том, что он их не наносил, что он всячески пытался разнять эту драку.

Сам же Соловчук говорит, что, когда началась словесная перепалка между Мамаевым и им, вроде как Кокорин пытался его придержать. На видеорегистраторе абсолютно четко записано, как Кокорин кричит «Мамай, Мамай, пошли». Все будет исследоваться в материалах дела. А потом все это время он успокаивает девушку. И Александр подбегает лишь в тот момент, когда от удара Соловчука отлетает метра на полтора Кирилл», — заявила юрист.

Ранее адвокат Протасовицкого назвала потраченную в кафе сумму.