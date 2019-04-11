Завершилось третье заседание по делу Мамаева и Кокорина
В Пресненском суде города Москвы подошел к концу третий день слушания по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаеве, сообщает «Советский спорт».
11 апреля были допрошены потерпевший — водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук и свидетель — официант из кафе, в котором произошел конфликт футболистов с Денисом Паком, Ринат Токтаров.
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О чем говорили потерпевший и свидетель в беседах с прокурором и адвокатами можно узнать в текстовой онлайн-трансляции заседания, которую провела «Газета.Ru».
Третий день также запомнился тем, что заседание было прервано на четыре часа из-за сообщения о минировании здания.