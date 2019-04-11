Полиция не нашла бомбу в здании, где идет суд Кокорина и Мамаева

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Взрывное устройство в здании Пресненского суда города Москвы, где проходило заседание по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, не нашли, сообщает РИА «Новости».

Сотрудникам суда и другим присутствующим на слушании объявили о том, что в здание можно заходить.

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Предупреждение о минировании пришло работникам на электронную почту.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее Кокорина и Мамаева увезли из суда после сообщения об угрозе взрыва.