Полиция не нашла бомбу в здании, где идет суд Кокорина и Мамаева
Взрывное устройство в здании Пресненского суда города Москвы, где проходило заседание по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, не нашли, сообщает РИА «Новости».
Сотрудникам суда и другим присутствующим на слушании объявили о том, что в здание можно заходить.
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Предупреждение о минировании пришло работникам на электронную почту.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее Кокорина и Мамаева увезли из суда после сообщения об угрозе взрыва.