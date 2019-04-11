Российский боец Хандожко подписал контракт с UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Хандожко подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает ТАСС.
Договор с 26-летним спортсменом, выступающим в полусреднем весе, рассчитан на четыре поединка.
Хандожко — чемпион Европы и мира по универсальному бою.
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Всего в активе бойца 26 побед при пяти поражениях и одной ничье.
Ранее российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующим соперником станет победитель боя за временный титул в легком весе между Максом Холлоуэем и Дастином Порье.