Российский боец Хандожко подписал контракт с UFC

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Хандожко подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает ТАСС.

Договор с 26-летним спортсменом, выступающим в полусреднем весе, рассчитан на четыре поединка.

Хандожко — чемпион Европы и мира по универсальному бою.

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Всего в активе бойца 26 побед при пяти поражениях и одной ничье.

Ранее российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующим соперником станет победитель боя за временный титул в легком весе между Максом Холлоуэем и Дастином Порье.