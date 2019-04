Появилось видео конфликта Макгрегора с фанатом с камер наблюдения

Было опубликовано видео того, как бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который тот его хотел сфотографировать, сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел 11 марта. Поклонник бойца смешанного стиля (ММА) начал снимать его на телефон. Ирландцу это не понравилось: он выхватил устройво, бросил на асфальт и начал давить его ногой.

Пострадавшим являлся Ахмед Абдирзак, который сначала подал в суд на ирландца, но позже забрал заявление, достигнув с Макгрегором досудебной договоренности.

Ранее Макгрегор подрался в ирландском баре.

NEW VIDEO: Conor McGregor smashes fan's phone outside Fontainebleau Miami Beach hotel, charged with robbery by sudden snatching and criminal mischief https://t.co/aGT4ampcLj pic.twitter.com/cRjH3gLZMM