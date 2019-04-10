Суд продолжит заседание по делу Кокорина и Мамаева 11 апреля

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Пресненский суд Москвы продолжит заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 11 апреля.

«Слушания продолжатся 11 апреля в 12.00 мск», - цитирует судью Елену Абрамову ТАСС.

10 апреля в суде был проведен допрос двух свидетелей по делу о драках, произошедших в центре Москвы с участием Кокорина и Мамаева. В результате инцидентов пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания суда.

Ранее адвокат Мамаева подвел итоги допроса свидетелей.