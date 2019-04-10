Хабиб Нурмагомедов назвал бойцов, с которыми может провести бой
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующим соперником станет победитель боя за временный титул в легком весе между Максом Холлоуэем и Дастином Порье.
«Мы работаем над этим. Процентов на 80 бой пройдет 7 сентября. На данный момент ничего не утверждено, идут переговоры. Самое главное сейчас дождаться 14 апреля.
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В этот день мы узнаем временного чемпиона и будем отталкиваться от этого. Примерная дата: 7 сентября, встречусь с победителем пары Холлоуэй — Порье», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».
Ранее боец рассказал, с кем он готов сразиться в случае перехода из смешанных единоборств (ММА) в бокс.