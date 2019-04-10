Чемпион UFC довел фаната до потери сознания

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс показал на поклоннике смешанных единоборств удушающий прием, передает «Советский спорт».

На видео, опубликованном на сайте Mirror, боец провел на молодом человеке удушающий примем, после которого фанат на несколько секунд потерял сознание. После того, как он пришел в себя, болельщик не смог скрыть восторг.

Ранее стала известна дата поединка Джонса и Тиаго Сантоса, в котором первый попробует защитить титул UFC в первом тяжелом весе.