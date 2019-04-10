Раскритиковавший контроль интернета игрок НХЛ отказался менять мнение
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин заявил, что после критики законопроекта об автономной работе интернета в России ему звонили и говорили, что он не так понял суть законопроекта.
«Звонили. Говорили, что я не так понял. Все я так понял. Поэтому остаюсь при своем мнении, и людям извне на меня никак не повлиять», — цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».
Ранее посольство России в США в ответ на критику Панарина и Никиты Задорова из-за законопроекта по защите Рунета посоветовало спортсменам внимательнее изучить вопрос.