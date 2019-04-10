Кличко назначил Зеленскому и Порошенко время для сдачи допинг-теста

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Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 10 апреля пройти допинг-тест, передает «Советский спорт».

Боксер предложил государственным деятелям сдать анализы экспертам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), которые приехали в Киев.

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«Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК «Олимпийский» между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории», — приводит слова Кличко «Интерфакс-Украина».

До этого Порошенко и Зеленский 5 апреля уже сдали допинг-пробы и сразу поделились с народом отрицательными результатами. Однако боксер усомнился в их подлинности, отмечая, что настоящие допинг-тесты исследуются более 48 часов.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн.