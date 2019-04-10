Стал известен клуб, который будет выбирать первым на драфте — 2019
Клуб «Нью-Джерси Дэвилз» стал победителем лотереи грядущего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».
Теперь «дьяволы» будут первыми выбирать игрока, за ними – «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс».
Стоит отметить, что «Нью-Джерси» занял 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка, и вероятность победы в лотерее составляла 11,5%.
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Фаворитом же грядущего драфта считается Джек Хьюз из США.
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