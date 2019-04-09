Министр спорта России хочет скорейшего завершения дела Кокорина и Мамаева

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Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о судебном процессе над нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, передает ТАСС.

9 апреля в Пресненском суде города Москвы состоялось первое заседание, на котором были допрошены только три свидетеля. Следующее заседание состоится 10 апреля.

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«Когда завершится суд, тогда поговорим. Сейчас только начались заседания, опросы свидетелей, допросы обвиняемых. Ребята много сделали для сборной и своих клубов, хотелось бы, чтобы все это быстрее закончилось», — заявил Колобков.

Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года. 6 апреля суд продлил их арест еще на полгода, таким образом на свободу игроки смогут выйти 25 сентября.

Ранее Кокорин призвал журналистов полнее освещать заседание.