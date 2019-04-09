НХЛ дисквалифицировала российского защитника Войнова из-за обвинения в насилии

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на сезон-2019/20, сообщает «Советский спорт».

По информации журналиста Грега Вышински, при принятии решения была использована формулировка «за недопустимое поведение вне льда». В НХЛ игрок сможет вернуться не ранее 1 июля 2020 года.

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В 2014 году Войнов был обвинен в домашнем насилии. Он избил свою супругу Марту. Уже тогда НХЛ приняла решение об отстранении хоккеиста, который тогда представлял «Лос-Анджелес Кингз». В 2018 году обвинения с Войнова были сняты.

В конце сезона-2017/18 защитник принял решение не продлевать контракт с питерским СКА и попробовать вернуться в НХЛ.

Ранее сообщалось, что НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок.