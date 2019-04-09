Экс-игрок сборной России дисквалифицирован из-за допинга
Бывший игрок юношеских сборных Москвы и России по баскетболу Кирилл Крылов получил дисквалификацию на полтора года, сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), баскетболист признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Его признали виновным в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).
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Срок отстранения 17-летнего Крылова составляет 18 месяцев и отсчитывается с 10 июля 2018 года.
Ранее сообщалось, что российского боксера Галанова дисквалифицировали за допинг.