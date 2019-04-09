Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев на первом заседании Пресненского суда Москвы по их уголовному делу частично признали себя виновными, передает РИА «Новости».

Футболисты, младший брат форварда сине-бело-голубых Кирилл Кокорин и игрок клуба любительской лиги Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками потасовок центре столицы.

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«Обвинение мне понятно, не признаю 213-ю статью («Хулиганство») и эпизод по 115-й статье («Побои») по водителю Виталию Соловчуку», — подчеркнул игрок петербургского клуба.

Согласился с утверждением товарища и полузащитник «быков».

3 апреля спортсменам и другим фигурантам дела продлили срок ареста до 25 сентября.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.