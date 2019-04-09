Уткин связал судебный процесс Кокорина и Мамаева с делом Серебренникова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/169/12282169/RIAN_5836170.HR-pic905-895x505-51078.jpg">

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

Журналист сравнил судебный процесс футболистов с заседанием по делу режиссера Кирилла Серебренникова, которому 8 апреля изменил меру с домашнего ареста на подписку о невыезд

Реклама

«Учитывая, что вчера смягчили меру пресечения Серебренникову, я уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят под домашний арест в ближайшее время», — заявил Уткин в твиттере.

На заданный одним из пользователей соцсети вопрос о том, как связаны эти дела, блогер ответил, что «напрямую».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания футболистов.

Ранее Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами.