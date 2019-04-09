Уткин связал судебный процесс Кокорина и Мамаева с делом Серебренникова
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».
Журналист сравнил судебный процесс футболистов с заседанием по делу режиссера Кирилла Серебренникова, которому 8 апреля изменил меру с домашнего ареста на подписку о невыезд
Реклама
«Учитывая, что вчера смягчили меру пресечения Серебренникову, я уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят под домашний арест в ближайшее время», — заявил Уткин в твиттере.
На заданный одним из пользователей соцсети вопрос о том, как связаны эти дела, блогер ответил, что «напрямую».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания футболистов.