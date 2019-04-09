Жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста
Жена нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова и его мама Светлана приехали в Пресненский суд, где будет проходить новое заседание форварда сине-бело-голубых, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и других фигурантов дела, сообщает Sport24.
Заседание назначено на 12.00 по московскому времени. Следователь зачитает суть обвинительного заключения, после чего начнется допрос потерпевших и свидетелей.
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Футболисты находятся в СИЗО по делу о двух драках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 года. 3 апреля игроку петербургской команды и хавбеку «горожан» был продлен срок ареста до 25 сентября.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.