Полиция Ирландии расследует драку в баре с участием Макгрегора

<img src="//img.gazeta.ru/files3/659/12011659/upload-AP_18280184876526-pic905-895x505-25857.jpg">

Полиция Дублина начала расследование драки с участием бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщает ТАСС.

По информации Irish Mirror, в одном из заведений Дублина боец смешанного стиля (ММА) выступал на сцене. Один из зрителей не оценил речь спортсмена, выкрикнув фразу, которая и вызвала агрессию Макгрегора.

Реклама

«Русские избили тебя», — заявил посетитель, после чего и началась потасовка.

Экс-чемпион UFC не в первый раз попадает во внимание полиции из-за подобных инцидентов. До этого его задерживали в Нью-Йорке за нападение на автобус, а в прошлом месяце он набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который его хотели сфотографировать.

Ранее Макгрегор высказался о возможном переходе в рестлинг.