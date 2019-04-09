Загитову задержали в Париже перед возвращением в Россию

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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова вернулась в Россию из Японии, сообщает «Спорт-Экспресс».

Фиугристка летела в Москву рейсом из Парижа, однако вместо ожидаемых 1.30 вышла из зеленого коридора в аэропорту только в пять утра.

Несмотря на задержку, некоторые особо стойкие болельщики встретили кумира с огромным плакатом, на котором написано «Алина, мечты сбываются! Спасибо!». Также поклонники вручили спортсменке венки и букеты цветов.

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Когда у Загитовой поинтересовались, устала ли она после перелета, девушка указала на полученные от фанатов подарки и, улыбнувшись, ответила: «После такого не устаешь».

Фигуристка выступила в японской Сайтаме на чемпионате мира, где завоевала золотую медаль.

Ранее российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг.