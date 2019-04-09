Бобровский пропустил тренировку из-за травмы перед матчем Кубка Стэнли

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Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский пропустил тренировку команды, сообщает «Советский спорт».

По словам журналиста Брайана Хеджера в твиттере, россиянин не присутствовал на занятиях из-за травмы верхней части тела, которая беспокоила голкипера во второй половине марта.

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Вскоре «Коламбусу» предстоит встреча с победителем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде Кубка Стэнли. Матч состоится 11 апреля в 2.00 по московскому времени.

Отмечается, что по итоги «регулярки» Бобровский стал лидером среди вратарей по количеству шатаутов, оформив девять «сухарей».

Ранее Овечкин поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Стэнли.