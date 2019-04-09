Украинского игрока могут отстранить до конца сезона за удар соперника в лицо

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Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский может быть дисквалифицирован до конца сезона за удар соперника ногой в лицо, передает «Советский спорт».

Как передает Voetbalnieuws, в матче плей-офф чемпионата Бельгии «Генк» одержал победу над «Гентом» со счетом 2:1 благодаря дублю украинца. В добавленное время Малиновский в борьбе за мяч упал на газон и ударил соперника шипами в лицо, после чего получил прямую красную карточку.

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Если его действие признают умышленным, Малиновскому грозит дисквалификация на семь матчей. Таким образом, он может пропустить остаток сезона.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок.