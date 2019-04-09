Пресненский суд проведет заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева
Первое заседание по существу по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева пройдет 9 апреля в Пресненском суде Москвы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что заседание назначено на 12.00 мск. Следователь зачитает суть обвинительного заключения, после чего начнется допрос потерпевших и свидетелей.
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Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО по делу о двух драках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 года. 3 апреля футболистам был продлен срок ареста до 25 сентября.
Ранее сообщалось, что защита братьев Кокориных обжаловала продление ареста клиентам.