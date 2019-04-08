Российский спортсмен пробежал почти 500 километров без остановки
Выпускник Института физкультуры и дзюдо Адыгейского университета Виталий Диденко сумел пробежать, не останавливаясь, 480 километров, сообщает «Советский спорт».
По информации ГТРК «Адыгея», это расстояние он преодолел за 72 часа. Отмечается, что перерывы делались лишь для минимального отдыха и массажа ног.
Диденко удалось побить рекорд России, для установления которого ему предстоит оформить соответствующие документы.
Изначально спортсмен хотел побить мировой рекорд американца Дина Карнасиса, который в 2005 году одолел 560 километров без сна.
«Запомните, никогда не сдавайтесь, даже когда в вас перестанут верить все! Будьте преданными своей мечте!» — писал рекордсмен перед стартом в инстаграме.
Подготовка к ультрамарафону проводилась около трех лет.
Ранее известный российский легкоатлет был дисквалифицирован за допинг.
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Меньше суток осталось до старта!Чтобы хотелось сказать,перед тем как все начнется?По большому счету ничего!Но самое главное это то,что нельзя сдаваться даже тогда,когда в тебя никто не верит!Будьте преданными своей мечте! #спортсмен#бег#рекорд#будьвкурсе_sv#легкаяатлетика#марафон#марафонец#несдавайся#justdoit#нтв#первыйканал#гтркадыгея#кубань#гиагинская#краснодар#адыгея#питер#россия#run#runners#didenko