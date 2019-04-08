Арбитру устроили очную встречу с оскорбившем его Слуцким

<img src="//img.gazeta.ru/files3/483/11899483/36594def192e6dbfadaf400e883e9bda5b584fe3df293164536771-pic905-895x505-27960.jpg">

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий встретился на ТВ с судьей Сердаром Гезюбююком, которого оскорбил после матча, сообщает «Советский спорт».

7 апреля Слуцкий раскритиковал работу арбитра после домашней встречи 29-го тура чемпионата Голландии с ПСВ (3:3). 8 апреля они пообщались в рамках телевизионной программы.

Реклама

Судья не согласился с упреками специалиста и сильно удивился его словам про ненависть к полным людям.

«Я очень удивлен этим странным заявлением. Люди, знающие меня, понимают, что я так не думаю. Сначала, услышав слова Слуцкого на пресс-конференции, не поверил, что он говорит обо мне», — сказал Гезюбююк.

Экс-наставник сборной России предположил, что судья, возможно, не любит людей с лишним весом.

По итогам передачи стороны так и не пришли к пониманию.

Ранее российский футбольный комитет по этике призвал Слуцкого извиниться.