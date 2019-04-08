Арбитру устроили очную встречу с оскорбившем его Слуцким
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий встретился на ТВ с судьей Сердаром Гезюбююком, которого оскорбил после матча, сообщает «Советский спорт».
7 апреля Слуцкий раскритиковал работу арбитра после домашней встречи 29-го тура чемпионата Голландии с ПСВ (3:3). 8 апреля они пообщались в рамках телевизионной программы.
Судья не согласился с упреками специалиста и сильно удивился его словам про ненависть к полным людям.
«Я очень удивлен этим странным заявлением. Люди, знающие меня, понимают, что я так не думаю. Сначала, услышав слова Слуцкого на пресс-конференции, не поверил, что он говорит обо мне», — сказал Гезюбююк.
Экс-наставник сборной России предположил, что судья, возможно, не любит людей с лишним весом.
По итогам передачи стороны так и не пришли к пониманию.
Ранее российский футбольный комитет по этике призвал Слуцкого извиниться.
���� De strijd tussen Leonid Slutsky en Serdar Gözübüyük is aan! Ook een dag later staat de Rus nog altijd achter zijn woorden �� pic.twitter.com/8PDkxJdN3f— Ziggo Sport (@ZiggoSport) 8 апреля 2019 г.