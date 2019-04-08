Семак рассказал о скором визите врачей к Кокорину

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Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что скоро сидящему в СИЗО нападающему клуба Александру Кокорину сможет оказать помощь квалифицированный врач, передает «Матч ТВ».

Наставник отметил, что не может сказать примерные сроки возвращения форварда в футбол.

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«Медицинская служба клуба следила за ситуацией, не раз подавая запрос на допуск медиков. Насколько я знаю, сейчас его удовлетворили, и скоро наши врачи смогут осмотреть Кокорина. Почему это не разрешили сделать раньше, не понятно до сих пор. Объяснений нет вообще. Сложно достучаться. Думаю, у Саши есть возможность вернуться в футбол. Но сколько времени этой займет, зависит от здоровья», — сказал Семак.

Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года, обвиненные в хулиганстве. Ранее Пресненский суд Москвы продлил арест до 25 сентября.

Ранее защита братьев Кокориных обжаловала продление ареста клиентам.