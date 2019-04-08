Макгрегор подрался в ирландском баре

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Бывший чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор принял учсатие в драке, сообщает «Советский спорт».

По информации Irish Mirror, правоохранительные органы начали расследование в отношении ирландца в связи с нападением бойца на человека в пабе.

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В источнике сказано, что в одном из заведений Дублина спортсмен выступал на сцене. Один из зрителей не оценил речь Макгрегора.

«Русские избили тебя», — выкрикнул посетитель, после чего началась драка.

За последнее время Макгрегор уже не первый раз попадает во внимание полиции из-за подобных инцидентов. До этого его задерживали в Нью-Йорке после того, как дебошир швырнул в автобус ограждение и выбил стекло. Позже он набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который хотели сфотографировать звезду смешанных единоборств (ММА).

Ранее Макгрегор похвалил Артема Лобова за кулачный бой.