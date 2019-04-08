Экс-игрок «Зенита» обвинил Спаллетти в неудачах в Лиге чемпионов
Экс-хавбек питерского «Зенита» Владимир Быстров назвал бывшего наставника Лучано Спаллетти виновным в том, что клуб не выиграл Лигу чемпионов, передает Sportbox.
По его словам, Спаллетти распространил ложную информацию и сослал Игоря Денисова и Александра Кержакова в дубль.
«Денисов не требовал никаких денег. Мы просили вернуть его в основу, когда это произошло, он перед всеми спросил у тренера, на самом ли деле он вместе с руководством обсуждал с Денисовым зарплату. Лучано замялся и признался, что не было такого. А ведь это он отправил Игоря и Сашу в дубль, чтоб «атмосферу не портили», - вспоминает Быстров.
Он добавил, что специалист уговорил руководство позволить ему принимать все решения по составу.
«Усиление нужно было делать грамотно, чтобы не ущемлять игроков. А в итоге тренер с согласия руководства решил взять все в свои руки, но обосрался. А после этого свалил свою неграмотность на футболистов», — заключил спортсмен.
Ранее стало известно, что тренер «ПСЖ» не собирается ставить экс-игрока «Зенита» в стартовый состав.