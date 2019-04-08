Адвокат рассказал о настрое Мамаева перед судом

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии игрока перед предстоящим заседанием, передает RT.

По его словам, футболист расчитывает на удачное для себя завершение процесса.

«Мы виделись 4 апреля. Павел держится, он бодр и продолжает верить в то, что процесс вышел на финишную черту. Он рассчитывает, что все завершится в ближайшее время и закончится положительным для нас решением », — заявил Бушманов.

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Пресненский суд Москвы постановил продлить срок ареста Мамаева до 25 сентября, однако защита футболиста обжаловала это решение.

Ранее жена Мамаева заявила, что «Краснодар» не имеет права разорвать соглашение с ее мужем.