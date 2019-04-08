Директор российского футбольного клуба задержан за невыплату зарплаты

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Следствие арестовало директора смоленского клуба «Днепр», который обвиняется в невыплате 5,5 миллиона рублей зарлаты команде, сообщает РИА «Новости».

По информации регионального управления Следственного комитета России, 4 апреля коллектив футбольного клуба обратился в соответствующие органы с жалобой на долг по заработной плате.

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«Невыплата на октябрь 2018 года составляет около 5,5 миллиона рублей. Деньги не получили более 70 работников футбольного клуба», — говорится в заявлении СК.

В отношении руководителя возбудили дело по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Следствие планирует просить об изменении фигуранту дела меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

«Днепр» выступал в Западной конференции Олимп — ПФЛ. В конце марта 2019 года клуб прислал в лигу заявление с просьбой снять его с соревнований.

Ранее стало известно, что «Динамо» рассчитается 15 апреля по всем долгам перед футболистами.