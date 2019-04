Эксперты WADA направились в Киев проверять Порошенко и Зеленского

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко с нетерпением ждет прибытия специалистов Всемирного антидопинговго агенства (WADA), которые проверят тесты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, сообщает «Советский спорт».

В фейсбуке спортсмен написал, что в ближайшие дни эксперт организации прибудут в Киев, чтобы проверить пробы политиков на наличие алкоголя и наркотиков.

«Благодарен WADA! Эксперты от этой организации скоро посетят Украину. Пусть тесты начнутся. Вы готовы?», — написал спортсмен, отметив в записи аккаунты Зеленского и Порошенко.

Нынешний президент Украины уже согласился на предложение Кличко и подчеркнул, что считает это очень важным.

Ранее Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко.

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let's get the testing started! Are you ready?!

Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe