Стала известна дата первого боя Дацика после освобождения

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Стало известно, когда боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы, сообщает ТАСС.

Следующий бой спортсмена, известного под псевдонимом Рыжий Тарзан, состоится 15 апреля.

«Дацик 15 апреля проведет бой с Артемом Тарасовым», — заявил один из организаторов события.

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Также собеседник отметил, что оба бойца получат гонорары, а сам поединок будет закрытым.

Артем Тарасов является популярным блогером ММА-тематики. Он станет первым противником Дацика с 2006 года. Отмечается, что блогер легче спортсмена на 70 кг.

Боец вышел на свободу в конце февраля 2019 года после 3,5 года колонии строгого режима в связи с нападением на публичный дом.

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