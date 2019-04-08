Допинг-контроль пришел к пловчихе Ефимовой в день рождения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/941/11666941/RIAN_3186026.HR.ru-pic905-895x505-93069.jpg">

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова рассказала, что ей пришлось проходить допинг-тест в собственный день рождения, передает РИА «Новости».

Спортсменке исполнилось 27 лет 3 апреля.

Встаю я в 5:50 утра. Тренировки, и допинг-контроль, опять же, может рано прийти. У меня вот на день рождения пришел допинг-контроль. Ребят, имейте совесть, вы же можете выбрать другой день. Поздравили, а я им говорю: «Это просто лучший подарок», — отметила Ефимова.

Реклама

Пловчихе предстоит выступить на чемпионате России, который будет проходить с 8 по 12 апреля в Москве.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение временно отстранить серебряного призера чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг россиянку Надежду Ломову.